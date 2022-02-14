Erdoğan Çerikci ÇESOB’a aday

M.BURAK YALÇIN

Yorgancılar, Çeyizlik Eşya, Perde İmal ve Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Çerikci, Mayıs ayında yapılacak olan Çorum Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Birliği(ÇESOB) seçiminde aday olduğunu açıkladı.

‘SEÇİM SONUÇLARI MEVCUT YÖNETİMİN SINIFTA KALDIĞINI GÖSTERİYOR’

İkinci Bahar Lokantası’nda başkan adaylığını açıklayan Yorgancılar, Çeyizlik Eşya, Perde İmal ve Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Çerikci, Çorum merkez de 19 odanın seçimini tamamlandığını, ilçeler de ise 21 odadan 18’inin seçimini gerçekleştirdiğini belirterek, “Yaklaşık yüzde 90’ı tamamlanan bu seçimlerden ortaya çıkan en önemli sonuç mevcut yönetiminin sınıfta kaldığı yönündedir” dedi.

‘ÇÖZÜM ÜRETEN BİR ANLAYIŞLA BU HİZMETE TALİBİZ’

Çorum’un tüm dinamikleri ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde kendisinde mutabık kalındığını ifade eden Erdoğan Çerikci, “Arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz istişareler sonucunda hepsi birbirinden değerli birçok arkadaşımız aday olma durumunda olmuştur. Mevcut beceriksiz yönetimin değişmesi gerekliliği ortaya koyulmuştur. “Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz” düsturuyla yoğun bir mesai gerçekleştirdik. Bu minvalde Çorum’un tüm dinamikleri ile gerçekleştirilen görüşmelerimiz çerçevesinde bu hizmete aday olarak şahsımı aday göstermişlerdir. Erdoğan Çerikci olarak, bu hizmete çatıdan değil işyerlerinin içinden, sorunların çözümü için emir alan değil çözüm üreten bir anlayış ile sizlerin teveccühüne talibiz” diye konuştu.

‘MERKEZDE 19 ODADAN 11’İ BİZİ DESTEKLİYOR’

Çorum merkezde Yorgancılar, Çeyizlik Eşya, Perde İmal ve Satıcıları Esnaf Odası, Aşçı ve Lokantacılar Esnaf Odası, Nakliyeciler ve Şoförler Odası, Elektrikçiler ve Su Tesisatçıları Odası, Dikici ve Kunduracılar Esnaf Odası, Kahveciler ve İnternetçiler Esnaf Odası, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Esnaf Odası, Sebzeciler ve Pazarcılar Esnaf Odası, Marangozlar Odası, Mobilyacılar Odası ile Çilingir, Sobacı ve Tenekeciler Odası olmak üzere 19 odadan 11’inin kendilerini desteklediğini aktaran Çerikci, ilçelerde seçimlerin henüz tamamlanmadığı için başkanlar ile görüşmeyi doğru bulmadıklarını söyledi.