Eren Bülbül’ün ismi Suriye’de yaşayacak

M.BURAK YALÇIN

Gönüllerde Birlik Vakfı ile Altınküre Uluslararası Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin Suriye’nin Soran Beldesinde inşa ettiği Şehit Eren Bülbül İlköğretim Okulunun açılışı yapıldı.

12 sınıftan oluşan okula Alaca Belediyesi, Alaca İmam Hatip Ortaokulu, Çorum İnşirah Sosyal Yardımlaşma Derneği ve Alacalı hayırseverlerde nakdi ve kırtasiye yardımda bulundular.

Geçtiğimiz hafta Çorum’dan da katılımcıların bulunduğu açılışta konuşma yapan Gönüllerde Birlik Vakfı ve Altınküre Uluslararası Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Mahir Damatlar, okulun yapılması aşamasında kendilerine destekte bulunan Alaca Belediyesi, Alaca İmam Hatip Ortaokulu, Çorum İnşirah Sosyal Yardımlaşma Derneği ve Alacalı hayırseverlere teşekkür etti.

Kardeşliğin sınır tanımadığını da belirten Mahir Damatlar, “Eren Bülbül kardeşimiz sizlerin yaşındayken, sizin yaşadığınız iç savaşı Türkiye yaşamasın diye vatan hainlerinin karşısında göğsünü siper ederek şehit olmuştur. Biz o yüzden bu okula onun ismini münasip gördük” dedi.

Konuşmanın ardından Şehit Eren Bülbül İlköğretim Okulu Kilis Vali Yardımcısı Fehmi Sinan Niyazi’nin de katılımıyla hizmete açıldı.

Açılışta çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2020, 18:11