Ergün: ‘İktidar yanlıları gerçeklerden bihaber’

Saadet Partisi Çorum İl Sosyal İşler Başkanı Eyyüp Ergün, 20. Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasının, iktidar yanlılarının bile gelinen noktadaki felaketin boyutunu ölçemediklerini gösterdiğini söyledi.

İktidar yanlılarının gerçeklerden bihaber olduklarını, aslında neyi savunduklarını bile bilmediklerini iddia eden Ergün, şu açıklamayı yaptı:

“Buradan asla bir şahsa cevap verme derdimiz yoktur, geçmiş zamanda büyüklerimiz ilgili şahsın kutuplaştırıcı, nefret ettirici hali konusunda çok sıkıntılar çekmiş, göründüğü gibi kendisi o günkü durumunu bugün bile gram eksiltmeden devam ettirmektedir. Yarının ne getireceğini kimse bilemezken, ‘bizden sonra hırsızlar gelecek’ diye bir ilana çıkmak ve ‘elimizde avucumuzda ne varsa harcayalım, seçimi kazanalım’ demek hangi ruh halinin yansımasıdır, hangi ahlâka sığar?

Bu kişiler derslerden kaçmasalardı Erbakan Hoca her ders bu konuları anlatıyordu zaten... Yeri gelmişken de Erbakan Hocamızın bu uyarılarını hem iktidara hem muhalefete tekrar anlatmamızda büyük fayda olacaktır. Çıkacak boş bir fitneyi ve gerginliği önleyebilirsek, gerçeklerin öğrenilmesini sağlayabilirsek ne mutlu bizlere.

Şevki Yılmaz’ın söylediği 700 ton civarındaki altın buhardan ibarettir, mevcut altınların 500 tonu İngiltere'de rehindedir, büyük çoğunluğunu AK Parti yollamıştır.

Düzen şöyle işlemektedir; yabancılar içerde aldıklarını bankaları aracılığı ile Ortadoğu’da onlara yardım eden AKP’ye destek için kredi dağıtmak istemektedir. Bunun karşılığında da yerel bankaların halktan topladığı altınların Merkez Bankası’na, oradan da İngiltere’deki rehin tutulacağı kurumlara gönderilmesini sağlamışlar, karşılığında ise ülke içinde fazla denmeden, batık denmeden, uygun mu değil mi denmeden, kefilsiz büyük krediler dağıtılmış ve sahte bir ekonomik başarı tablosu çizilmiştir. Halen bu altınların tutulduğu yerlerin kirasını da biz ödemekteyiz. Bu gidişle borçlarımızı ödeyeceğimiz öngörülememektedir.

Bu tonlarca altın, dağıtılan kredilerin ödenmesi halinde geri verilecektir. Devletin kasası ise gelinen noktada boş, üstüne artık vatandaş da batıktır.

Yine Şevki Yılmaz, şu kadar milyar dolar var Merkez Bankası’nda, onları da harcayalım diyor. Kâğıttan başka bir şey yoktur kasada, harcayabiliyorsa buyursun önce kendisi harcasın.

Merkez Bankası swap yaparak gün kurtarıyor, olduğu söylenen para ise şu şekildedir;

Yabancılar verdikleri borcun bir miktarının kesinlikle sigorta babında Merkez Bankası’nda durmasını şart koşmaktadır. 10 lira veriyorsa 2 lira mutlaka hesapta olacak. Habersiz harcarsınız diye de 2 liralık kısmı kağıt belge olarak 8 liranın yanında yollamışlardır. Her borç alındığında biriken kağıtlardır. Şevki Yılmaz'ın harcayalım dediği para, borç faizini ne zaman kapattık işte o zaman o kağıtları getirin para karşılığını alırsınız diyorlar, onlar da kendilerince zaten dünyada fazla olan doların değerini düşürmemek için bu yolu izliyorlar, o da ayrı konudur, tüm dünyada bu oyunu oynuyorlar.

Konuyu toparlarsak, hiç üzülmeyin, keşke olsa da harcasalar, böyle bir çıkmazdayız. Bu adamları, olayları bilemez iseniz tanıyamazsınız. Bu olayları çözmeden de asla saadet bulamazsınız.

Başka bir hata yapacak halimiz asla kalmamıştır. Problemleri bilenler çözer. Görüyorsunuz il il konferans veren adamlar bile tezgahtan habersiz, bu duruma tepki veren muhaliflerin durumu onlardan farksız, düşünsenize 700 ton altınları var, niye ikide bir yastık altındaki 5 ton altın için yalvarıp duruyorlar? Biz Saadet Partililer tüm tezgahları bildiğimiz için ne kadar rahatız ve diyoruz ki haydi harcayın da görelim...” (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2022, 18:26