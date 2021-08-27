Erhan Usta bakanlara Çorum’u sordu

M.BURAK YALÇIN

İYİ Parti Samsun Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, Çorum’daki bazı yatırımlar hakkında bakanlara yazılı soru sordu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İYİ Parti Samsun Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, Çorum ziyaretinin ardından edindiği bilgiler, vatandaşların sorunları ve merak ettikleri hakkında bakanlara yazılı olarak şu soruları sorduğunu söyledi:

“Birçok sanayi alanında kaliteli iş gücünü artıracak olan, 2014 yılında kurulan "Çorum Teknoloji Bölgesi" neden hala hayata geçirilmemiştir?

Tarım kenti Çorum'un çiftçisine, toprağına ve mahsulüne sulamada ilaç olacak olan Obruk Barajının kanalları ne zaman hayata geçirilecektir? Tarımsal sulamaya ilişkin bir proje var mıdır? Uzun süredir devam eden arazi toplulaştırma çalışmaları ne zaman son bulacaktır?

Çorum halkının uzun süredir beklediği, ekonomisini ve lojistik faaliyetlerini güçlendirecek olan Samsun-Çorum-Ankara Demiryolu Projesi ne aşamadadır? Çorum halkı demiryoluna ne zaman kavuşacaktır? Çorum'a havalimanı inşa edilmesi için herhangi bir proje var mıdır?”

Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2021, 16:35