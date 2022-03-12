Erka, kırtasiye sektörünün öncülerini Çorum’da ağırladı

FATİH BATTAR

Erka Kâğıt ve Kırtasiye bu yıl 20’incisini düzenlediği “Geleneksel Kırtasiye Fuarı” ile Orta Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi başta olmak üzere bir çok ilden kırtasiye sektörünün öncü isimlerini Çorum’da ağırladı.

Anitta Otel’de gerçekleştirilen ve Türkiye genelinden 30 imalat ve ithalatçı firmanın stant açtığı fuarda kırtasiye malzemeleri görücüye çıktı.

Enflasyon ve zamlara rağmen daha uygun fiyat ve iskontolarla, kırtasiye sektörünü canlandırmak adına bu fuarı açtıklarını belirten Erka Kâğıt yetkilileri, sektörün kalbini Çorum’a taşıdıklarını ifade etti.

2 gün boyunca imalatçı ve ithalatçıyı kırtasiyecilerle buluşturan fuar büyük ilgi gördü.