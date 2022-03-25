Erkan Kandemir'den taziye ziyareti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir geçtiğimiz günlerde vefat eden Anayasa Mahkemesi üyesi Kenan Yaşar ve AK Parti Mecitözü İlçe Başkanı Alişan Yaşar'ın anneleri Fevziye Yaşar için Çorum'a gelerek Mecitözü'nde taziye ziyaretinde bulundu.
Yaşar ailesine başlığı dileyen Kandemir, ailenin acısını paylaştı.
Ziyarette AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Rize Milletvekili Muhammed Avcı,Teşkilat Başkan Yardımcısı Antalya Milletvekili Mustafa Köse, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar da katıldı.
Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2022, 15:24