Erkan Kandemir'den taziye ziyareti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir geçtiğimiz günlerde vefat eden Anayasa Mahkemesi üyesi Kenan Yaşar ve AK Parti Mecitözü İlçe Başkanı Alişan Yaşar'ın anneleri Fevziye Yaşar için Çorum'a gelerek Mecitözü'nde taziye ziyaretinde bulundu.