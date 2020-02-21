İYİ Parti Çorum Merkez İlçe Başkanlığı’na yeniden seçilen Erkan Yıldız, mazbatasını aldı.

Geçtiğimiz hafta Çırağan Sarayı’nda yoğun bir katılımla gerçekleştirilen İYİ Merkez İlçe Başkanlığı’nın 2. Olağan Kongresi’nde Merkez İlçe Başkanlığına tekrar seçilerek, güven tazeleyen Erkan Yıldız, bugün Seçim Kurulu’ndan mazbatasını teslim aldı.

Mazbata törenine İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı’nın yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Mazbatasını aldıktan sonra kısa bir açıklama yapan İYİ Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, kongrenin oldukça demokratik bir ortamda gerçekleştirildiğini belirterek, kendisine oy veren vermeyen tüm partililere teşekkür etti. İYİ Parti’nin başarısı için yönetimiyle birlikte bundan önce olduğu gibi bundan sonrada var güçleriyle çalışacaklarını ifade eden Yıldız, “Ülkemizi aydınlık günler bekliyor. İlk genel seçimde İYİ’ler kazanacak” dedi.

Erkan Yıldız Başkanlığı’ndaki İYİ Parti Çorum Merkez İlçe Başkanlığı’nın 32 kişilik Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluşuyor: “Mustafa Tansel Küçüker, Tuygun Eliaçık, Ali Rıza Ceylaner, Muttalip İzci, Turan Eser, Haydar Yağmur, Tolga Dilmen, Yasemin Dobak, Döndü Akyol, Zehra Işık, Gülşen Delice, Feride Nur Demir, Şule Kamışlı, Neşide Nergiz Küçüker, Sevgi Sağdıç, Ayşe Turgut, Ahmet Cihat Buğdaylı, Ali Balakcı, Yılmaz Dolgun, Akif Hançer, Mahmut Katip, Hamza Tosun, Nejdet Yalçınkaya, Ömer Baykan Emniyet, Mehmet Kayalı, Fatih Yalçın, Menderes Demir, Mehmet Telli, Cafer Sevinçoğlu, Nihat Öymen, Mustafa Yazık ve Erkan Öztürk.”