Erken gelen mucizelere kutlama partisi

FATİH BATTAR

Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi tarafından 17 Kasım Dünya Prematüreler günü kapsamında prematüre doğan çocuklar ve anneleri için yaş pastalı kutlama etkinliği düzenlendi.

Hastane Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, Yeni Doğan Yoğun Bakım doktorları, hastane personeli, premature anneleri ve çocukları katıldı.

Program kapsamında bir konuşma yapan Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, hastane olarak Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi’nde 28 küvoz ve 2 uzman hekim ile 20 hemşire ile hizmet verdiklerini söyledi.

1.basamak Yeni Doğan Yoğun Bakım ve 2.basamak Yeni Doğan Yoğun Bakım olmak üzere 2 birimin görev yaptığını aktaran Sezikli, 1.basamakta 15, 2.basamakta 13 yatak bulunduğunu kaydetti.

5 yüksek teknolojili ventilatör cihazı ile çocukları hayata tutundurmaya ve ailelerini mutlu etmeye çalıştıklarını ifade eden Sezikli, ayrıca 2.basamak birimin Şubat ayında Türkiye’nin 57.bebek dostu Yenidoğan Yoğun Bakım ünvanı aldığını belirtti.

Sezikli; ‘Bebeği Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yatan anneler için anne-bebek uyumu açısından taburculuğa hazırlamak, annelere bebeke bakımı eğitimi vermek, anne ve bebeğin birbirine alışması ve tedavi süresince anneyi bebeğinden ayırmamak için 3 tane uyum odası olmak üzere 19 yataklı Anne Otelimiz ile hizmet vermekteyiz.’ dedi

Programda premature doğan çocukların anneleri de söz alarak bir konuşma yaptı. Duygularını dile getiren anneler Başhekim Prof. Dr. Mesut Sezikli, Yeni Doğan Yoğum Bakım Uzman hekimlerine, Yeni Doğan Yoğun Bakım hemşirelerine ve hastane personeline kendilerine ve premature doğan çocuklarına yakın ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Premature anneleri Başhekim Prof. Dr. Sezikli ve Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç’e çiçek takdim etti.

Program yaş pasta kesimi ile sona erdi.