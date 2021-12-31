Eroğlu Krom Paslanmaz hizmete girdi

YÜKSEL BASAR

Mustafa Eroğlu’nun sahibi olduğu Eroğlu Krom Paslanmaz Sanayi Sitesi 44. Sokak Numara 1/B’de hizmete girdi.

10 yıldır sektörün içerisinde olduğunu ve İstanbul depolarından tüm Türkiye’ye aynı gün içerisinde sevkiyat sağladıklarını belirten Mustafa Eroğlu, Çorum satış mağazasından da il ve ilçelere toptan ve perakende tüm krom, profil boru ve aksesuar çeşitleri satışı yaptıklarını söyledi.

Firmaların hazır ürünler ile ihtiyaçlarını karşılamak üzere ya da kendi gereksinimlerini baz alarak özel çözüm sunduklarını ifade eden Eroğlu, “Geniş stoğumuzla paslanmaz çelik boru ve profil ihtiyacının olduğu her yerdeyiz” dedi.

Ürün çeşitleri hakkında da bilgi veren Eroğlu şunları söyledi:

“Paslanmaz sac, boru, çubuk, lama, köşebent, fittings, altıköşe, kare, kutu profil, diktörtgen ve paslanmaz çelik dkişli ve dikişsiz boru, redüksiyon, kaynak uçlu ISO rakor, düz flanş, tek taraflı nipel, tam ve yarım manşon, dişli eşit tee, 90° normunda dikişli dirsek, eksantrik redüksiyon, kaynak uçlu konik rakor, PN10/16/40 kaynak boyunlu flanş, çift taraflı nipel 150 LBS, 90° dişli dirsek 150 LBS, dişli konik rakor 150 LBS, eşit tee, paslanmaz cap, yaka ve serbest flanş(TİP 02 ve TİP 37) ANSI-ASA 150/300/600 LBS flşanşlar, altıkmşe çift taraflı nipel 150 LBS, dişli eşit kruva tee 150 LBS ve yuvarlak ve altıköşe dişli kep 150 LBS aksesuar çeşitlerimizle müşterilerin hizmetindeyiz.”

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2021, 17:53