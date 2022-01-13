Erol Bozkurt güven tazeledi

FATİH BATTAR

Çorum Elektrikçiler ve Su Tesisatçıları Odası’nın Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi. Genel Kurul sonunda Merkez Elektrik Sahibi Erol Bozkurt 342 oy alarak yeniden başkan seçildi.

Afra Düğün Salonu’nda düzenlenen Genel Kurul’un Divan Başkanlığını Çorum Bakkallar odası Başkanı Özkan Şanal yaptı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla birlikte başlayan Genel Kurul’da yönetim ve denetim kurulu raporları okunarak ibra edildi.

Konuşmaların ardından ise seçime geçildi. İki listenin yarıştığı seçimler sonucunda 342 oy alan Erol Bozkurt yeniden Elektrikçiler ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı seçilirken diğer aday Hikmet Göktepe ise 262 oyda kaldı.

Erol Bozkurt Başkanlığı’ndaki Oda Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; “Tuncay Yalçınkaya, Turan Arslan, Zeynal Öncel, Ahmet Beker, Mustafa Şen, Fatih Yıldız

Denetim Kurulu üyeleri; “Bekir Gül, Muharrem Uygun ve Salih Eker.”