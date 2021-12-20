Ertan Özcan güven tazeledi

HURŞİT BOZKURT

Çorum’un Mecitözü ilçesine bağlı Aşağı Körecek köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Olağan Genel Kurulu haftasonu gerçekleştirildi.

Seçimde mevcut başkan Ertan Özcan güven tazeleyerek yeniden Aşağı Körecek köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı seçildi.

Marmaris Lokantası’nda gerçekleştirilen genel kurulda yönetim ise şu isimlerden oluştu;

Başkan Ertan Özcan, Müsli Yalçın, Şaban Burcu, Nevzat Dönmez, Tefik Kızılöz, Musa Sakallı, Coskun Kızıl.”

Genel kurulda üyelere hitaben bir konuşma yapan Ertan Özcan, genel kurula katılan herkese teşekkür ederek, dernek olarak yeni dönemde de başarılı çalışmalara imza atacaklarını söyledi.