Erzen ve Sılku Aileleri’nin mutlu günü

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Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu Üyesi ve Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen’in oğlu, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Mustafa Erzen, Vesfa Harman Tuğla sahibi Vedat Sılku’nun kızı, Yüksek Kimyager Pakize Sılku ile hayatını birleştirdi.

Seyhan-Vedat Sılku çiftinin kızı Pakize, Füsun-Şevket Erzen çiftinin oğlu Mustafa ile dünyaevine girdi.

Geçtiğimiz Cuma akşamı Yıldızpark Düğün Salonu’nda gerçekleşen düğün törenine AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Çolak, CHP Çorum Belediye Başkan Adayı Özgür Kılıç, BİK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan, Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Sefa Özdemir, Yozgat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Hakan Kiracı, Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu, Medya-iş Sendikası Genel Başkanı Türker Çeltik, Genel Başkan Yardımcısı Sezai Ballı, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri ve basın camiası mensupları, gazetemiz yönetici ve çalışanları, bazı daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanayici ve işadamları, Erzen ve Sılku Aileleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Genç çiftin nikahını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıyarken nikah şahitliklerini ise Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Uluslararası Metal Sanatçısı Hasan Tuluk, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Türk Sanat Müziği Korosu Şefi Ecz. Enver Leblebicioğlu, Prof. Dr. Atila Özer ve Gazi Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu Şefi Muzaffer Şenduran yaptı.



Çorumlu sanatçı Cemalettin Kurtoğlu’nun sahne aldığı düğün töreni, yemek ikramı ve müzik dinletisinin ardından sona erdi.

HAKİMİYET, Pakize-Mustafa Erzen çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler.