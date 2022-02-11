Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 59 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 59 sözleşmeli personel alacak.

Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri 28 Şubat 2002 tarihi mesai bitimine kadar Personel Daire Başkanlığı'na şahsen teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

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