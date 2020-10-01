Erzurum Dede’de tapular hak sahiplerini buluyor

RECEP MEBET

Mimar Sinan Mahallesi Erzurum Dede mevkiinde hayata geçmesi hedeflenen imar planının tamamlanmasının ardından son aşamaya gelindiği öğrenildi.

Mülk sahiplerinin yıllardır merakla beklediği arazi ve arsa düzenlemesi sonrası tapuların tescil edildiği belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, hazırlanan tapuların önümüzdeki günlerde hak sahiplerine teslim edileceği kaydedildi.

ÇORUM YENİ BİR YAŞAM ALANINA KAVUŞACAK

Erzurum Dede Türbesi’ni merkezine alan plana göre, yaklaşık 950 dönümlük arazide düzenleme yapıldı.

Oto Galericiler Sitesi yanındaki Hitit Üniversitesi Güney Kampüsü yerinden Fevzi Çakmak Caddesi’ne, İnönü Caddesi’nden Çorum Sanayi Sitesi’ne kadar uzanan dev alanda sosyal donatılarıyla birlikte binlerce konut yapılarak iskana açılacak.

Erzurum Dede bölgesi, yaklaşık 40 bin nüfusu barındıracak konut alanlarıyla Çorum’un yeni yaşam merkezleri arasında yerini alacak. Akıncı Kışlası ve atış alanı dahil olmak üzere Mimar Sinan Mahallesi’ndeki mevcut konut sahasıyla birleşecek yeni oturum alanı, şehrin geleceğe dönük mesken ihtiyacını karşılayacak.

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2020, 10:10