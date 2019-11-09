Erzurum’un meşhur Cağ Kebap lezzeti Çorum’da

FATİH BATTAR

Efsane konsepti ve efsane lezzetleri ile EsMahall Çağ Kebap Çorum halkının hizmetine girdi.

İşletmeciliğini Çorum’un önde gelen erkek giyim mağazalarından KGM Store mağazalarının sahibi Meftun Koldaş’ın yaptığı EsMahall Restoran ve Kafe’nin açılışına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü ve Alper Zahir, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve çok sayıda davetli katıldı.

Eşref Hoca Caddesi (CourferSA yanı) adresinde hizmet verecek olan EsMahall Çağ Kebap, efsane konsepti ve efsane lezzetleri ile Çorum’da kebap alışkanlığını değiştirmeye geldi.



ERZURUM’UN MEŞHUR LEZZETİ ARTIK ÇORUM’DA

Son dönemin en favori lezzetlerinin başında gelen Erzurum’un meşhur Cağ Kebabı lezzetini Çorumlularla buluşturan EsMahall, sıcak ortamı, çocuk oyun alanı ve kuş parkı ve farklı bir konsept ile dikkat çekiyor.

Ünü tüm Türkiye’ye yayılan ve lezzeti ile damaklarda harika bir tat bırakan Cağ Kebabı lezzetinin Çorum halkıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten işletme sahibi Meftun Koldaş, Cağ Kebabı’nın yanı sıra leziz ızgara ve Türkiye’nin farklı yörelerinden farklı tatları Çorum halkının damak tadına sunduklarını söyledi.



EFSANE KONSEPT, EFSANE LEZZET

2 yıldır Amasya’da Cağ Kebabı restoranı işletttiklerini ve Çorum’da Cağ Kebabı lezzeti eksikliğinden dolayı bu yola çıktıklarını anlatan Koldaş; “Şehrimize ve hemşehrilerimize hak ettiği mekanı ve hizmeti sunmak düşüncesi ile çıktığımız bu yolda, meşhur Erzurum Cağ Kebabı başta olmak üzere birbirinden leziz ızgara ve speciallerin olduğu haftanın her bir gününe özel yöresel lezzetlerin sunulduğu geniş bir menü ile Çorum halkının hizmetindeyiz. 2 yıldır Amasya’da Cağ Kebap restoranı olarak sektörde hizmet verirken Çorum’da da böyle bir girişimde bulunarak EsMahall Restoranı açmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Açılışımıza başta Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın ve yardımcılarına değerli oda başkanlarımıza siyasi parti temsilcilerine ve bizleri bu mutlu günümüzde yanlış bırakmayan tüm dostlarımıza ayrıca gelemeyip çiçek gönderen arkadaşlarımıza ve işleri sebebiyle gelemeyen tüm sevdiklerimize ve Çorumlu hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi



ODUN ATEŞİNDE PİŞİRİLEN CAĞ KEBABI LEZZETİ

EsMahall olarak lezzetlerinin içine sevgilerini kattıklarını belirten Koldaş, Cağ Kebabı’nın hazırlanışını şu şekilde anlattı; “Cağ Kebabımızda kullandığımız etler soğuk hava depolarımızda dinlendirilip sonrasında işin ehli ustalarımız tarafından sinirleri, fazla yağları alınarak hazırlanır. Kendimize özel sosumuzun içerisinde 1 gün dinlendirildikten sonra şişe dizilerek meşe odunu ateşinde pişirilir ve damak tadına önem veren değerli müşterilerimize sunulur.”

Güleryüzlü hizmet ve %100 müşteri memnuniyeti ile ferah açık alanı, sigara alanı, çocuk oyun alanı, çocuk bakım odası ve mescit gibi alanlarının olduğunu aktaran Koldaş, tüm Çorumlu halkını EsMahall’in Cağ Kebabı ve diğer lezzetlerini tatmaları Eşref Hoca Caddesi’ndeki işletmelerine davet etti.



AŞGIN KEBABIN BAŞINA GEÇTİ

Açılışa katılan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da döner bıçağını eline aldı ve Cağ Kebabı’nın başına geçerek, kebap kesti. Meşhur Cağ Kebabı lezzetinin tadına bakan Aşgın, tadının efsane olduğunu belirterek, herkesin tadına bakması gerektiğini söyledi.