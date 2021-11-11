FATİH BATTAR

İşletmeciliğini Eren Sözer ve Can Kepçe’nin yaptığı ES Profesyonel Yönetim ve Temizlik, hizmete girdi.

Alanında deneyimli ve uzman kadrosu ile site ve apartman temizliği, ev, ofis temizliği, inşaat sonrası temizlik, yüksek bina dış cam temizliği (45 metreye kadar) alanında hizmet veren ES Profesyonel Yönetim ve Temizlik, açılışa özel kampanyalarla Çorum halkını bekliyor.

Temizliğin yanı sıra site ve apartman yöneticiliği sektöründe de iddialı olduklarını belirten işletme sahiplerinden Can Kepçe; “Güvenilir ve profesyonel ekibimizle site ve apartmanlarda hem temizlik hem de yönetim olarak hizmet veriyoruz. Kaliteden ödün vermeden en uygun fiyatlarla Çorum halkının hizmetindeyiz. Bizi tercih eden müşterilerimiz şirketimizin fakını hemen anlayacak. İşimizi severek yapıyoruz ve sektörde de iddialıyız. Kısa zamanda ES Profesyonel ve Temizlik markasını tüm Çorum’a tanıtmak istiyoruz.” dedi

Yönetim hizmetleri olarak toplu yaşam alanlarını hukuki, idari, mali ve sosyal yönleriyle çağın getirdiği teknolojik imkânları kullanarak, profesyonel anlayışla en iyi şekilde yönetmeye çalıştıklarını ifade eden Kepçe; “Temizlik hizmetleri alanındaki deneyimi, bilgi birikimi, profesyonel ekibi, modern makine, ekipman ve kaliteli ürünleriyle yaşamın her alanını kusursuz temizlikle göz alıcı hale getirmek amacıyla çalışıyoruz. Temizlikte amacımız, müşterilerimize doğru makine, ekipman ve bilinçli personelimizle daha hijyenik, daha ekonomik ve daha kaliteli hizmet sunabilmektir.” ifadelerini kullandı.