Esat Kabaklı konseri bugün

Çorum Belediyesi, 15 Temmuz gecesi destan yazan, bağımsızlığımıza, ezanımıza, bayrağımıza sahip çıkan tüm şehitlerimizi yad etmek, gazilerimize ve milletimize şükranlarımızı sunma amacıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında anma program düzenledi.



Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın yaptığı açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda yüreğimizde hissettiğimiz bir tarih. Vatan milletin, irade milletin diyerek şahadete yürüyen 250 vatandaşımızı 15 Temmuz'da şehit verdik. Birlik ve beraberliğimize kurulan tuzağı milletimiz, boşa çıkardı. 15 Temmuz direnişi dünyada eşinen az rastlanan ve mazlum milletlere örnek olan bir direniş olarak tarihteki yerini aldı. 2016 yılında yaşadığımız FETÖ terör örgütünün yaptığı darbe girişimine milletimiz yek vücut oldu. 81 ilimiz, bütün bir millet hıyanete karşı liderinin etrafında birleşti ve demokrasi tarihine geçecek bir direniş sergiledi. Ben böyle bir milletin ferdi olmaktan gurur duyuyorum" dedi.



Başkan Aşgın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde tüm hemşehrilerimizi ay yıldızlı şanlı bayrağımızla saat 20.30'da 15 Temmuz Hürriyet Meydanı'na bekliyoruz. Saat 21.30'da ise Esat Kabaklı hemşehrilerimizle buluşacak. 15 Temmuz’da hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize esenlikler temenni diyorum. 15 Temmuz'u asla unutmayacak, unutturmayacağız" diye konuştu. (Haber Merkezi)