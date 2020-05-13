Eşinin acısına daha fazla dayanamadı

Ayakkabıcı esnafından merhum Fahri Kabaca’nın eşi, Mehmet ve Murat Kabaca’nın anneleri, Şerife Gülmez vefat etti.

2019 yılı Aralık ayında Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde karşıdan karşıya geçmek isteyen Fahri Kabaca ve eşi Şerife Gülmez, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmış ve hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Fahri Kabaca, yaşam mücadelesini kaybederek 27 Aralık’ta vefat etmişti. Eşi Şerife Gülmez ile bir süre yoğun bakımda kalarak yeniden hayata tutunmuştu.

Eşini elim bir kaza sonucu kaybedeli henüz 4 ay olan Şerife Gülmez de dün akşam saatlerinde hayata veda etti. Merhumenin cenazesi bugün öğlen cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına da başsağlığı diler.