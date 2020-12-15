Eski ahırını yıktı, yeni tesis kurdu

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) IPARD II 5. Çağrı dönemi yatırımcısı Raşit Ünver, eski ahırını yıkıp IPARD desteklerinden faydalanarak 50 büyükbaş sağmal inek kapasiteli Avrupa Birliği (AB) standartlarında yeni bir tesis kurdu.

Yatırım tutarı 1 milyon 777 bin lira olan ve yüzde 70 hibe desteği alan başarılı yatırımcıya 1 milyon 190 bin lira hibe ödendi.

20 yıldır Çorum’un Osmancık ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde yer alan arazisi üzerinde hayvancılık faaliyetinde bulunan Ünver, yatırım sürecini şöyle anlattı: “Kendime ait 10 başlık oldukça eski bir ahırım vardı. Yeni ve daha büyük kapasiteli bir ahır yapmak istiyordum. Çorum’da TKDK desteğiyle bölgenin en modern süt üretim işletmelerinden birisini kuran veteriner hekim arkadaşımın tavsiyesi ile benim için radikal bir karar alarak eski işletmemi yıkıp, modern bir tesis kurmaya karar verdim. Projemin onaylanmasıyla 6,9 dekarlık arazimde, 1500 m² toplam kapalı alana sahip, hayvan refahı, süt hijyeni, gübre yönetimi ve iş güvenliği koşullarına uygun, modern makine ve ekipmanlara sahip, AB standartlarında, 50 baş sağmal inek kapasiteli ve sürü projeksiyonundaki genç hayvan bölümleriyle birlikte 120 baş kapasiteyi barındırabilecek bir ahır ve müştemilatına sahip oldum. Osmancık’ta TKDK destekli ikinci süt üretim işletmesini kurdum. Şuan 50’si sağmal olmak üzere 80 baş hayvanım var. Ürettiğim sütü Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği süt toplama merkezine veriyorum. Hayvan refahının üst seviyede olduğu işletmemde, bakım ve beslemede en uygun yöntemleri uygulayarak, yılda 500 ton süt üretimi hedefliyorum. Bunun için elimden gelen çabayı göstereceğim.”

Hayvancılık sektöründe geçirdiği 20 yılda edindiği tecrübelerini TKDK destekleri ile birleştirerek, AB standartlarında bir tesis kurmanın haklı gururunu yaşayan Ünver, tesisinin hayat bulmasında tavsiye ve desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020, 19:23