Eski Bakan Amiklioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı 19. Dönem Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Amiklioğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök, eski MHP Çorum Millletvekili Muharrem Şemsek, bazı milletvekilleri ile meclis çalışanları katıldı.

Amiklioğlu’nun cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, İncek’teki aile kabristanlığında toprağa verildi.

ATEŞ AMİKLİOĞLU KİMDİR?

Çorum’da 1944 yılında doğan Amiklioğlu, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini bitirdi. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Amiklioğlu, 1991-1995 yıllarında Çorum milletvekili olarak parlamentoya girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da yapan Amiklioğlu, evli ve 2 çocuk babasıydı.

(AA)

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2019, 15:55