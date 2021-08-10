Eski başkan kalbine yenildi

Arifegazi eski Belediye Başkanı Hamza Yağmur, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Eski başkan kalbine yenildi

M.BURAK YALÇIN

Arifegazi eski Belediye Başkanı Hamza Yağmur, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Hamza Yağmur'un cenazesi yarın Arifegazi Köyü'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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