Eski başkan yeniden başkan seçildi

Çorum Bal Üreticileri Birliği Seçimli Olağan Kurulu Cumartesi günü gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen genel kurulda Ali Ersoy, başkanlığı eski başkan Erdal Odabaş’a devretti.

Gündem gereği yapılan seçimin neticesinde Erdal Odabaş’ın listesi oy çokluğu ile kazanan liste oldu.

Seçim sonrası bir teşekkür konuşması yapan Odabaş; “Bayrağı yeniden teslim aldık. Emanete sahip çıkarak layık olduğu yere yeniden çıkarmanın mücadelesini hep birlikte vereceğiz. Çorum halkının gerçek ballarla buluşması için projeleri uygulamaya koyacağız.” dedi

Görevi devreden eski başkan Ali Ersoy, üyelerden helallik isteyerek şu ana kadar gösterilen birlik beraberlik ve dayanışma için her bir üyeye ayrı ayrı teşekkür ettiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından yeni yönetim kurulu tebrikleri kabul etti. İyi dilek ve temennilerle genel kurul sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2021, 19:12