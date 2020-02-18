Eski başkanlara Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teşekkür mektubu

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, partilerinde geçmiş dönemlerde görev yapan ilçe başkanlarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği teşekkür mektuplarını iletti.

İl Başkanı Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ile birlikte geçmiş dönemde AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı yapan Haşim Ahlatçı ve Ünal Sarıoğlu’nu ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, ziyaretler sırasında İl Başkanı Ahlatcı, partilerinde görev yapmanın yanında inandıkları dava yolunda birlikte yürüyen ilçe başkanlarına Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen teşekkür mektubunu ve 24 Şubat 2020 tarihinde Genel Başkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile AK Parti Genel Merkezi’nde geçmiş dönemde görev yapan tüm ilçe başkanlarına yönelik toplantı düzenleneceğini açıkladı. Toplantıya Çorum’dan da başta merkez ilçe olmak üzere tüm ilçelerde görev yapan geçmiş dönem ilçe başkanların katılacağını bildiren İl Başkanı Ahlatcı, ziyaret ettiği merkez ilçe başkanlarına da toplantı davetini iletti.

Ahlatcı, eski başkanları Ahlatçı ve Sarıoğlu’na Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gönderilen teşekkür mektubunu verdi.