‘Eski hastane yerine ilçelere fabrika’

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, iktidarın yereldeki temsilcilerine eski devlet hastanesini neden kapattıklarını sordu.

Eski hastaneye 50 milyon lira harcamak yerine ilçelere istihdam sağlayacak fabrikalar açılması taraftarı olduklarını ifade eden İl Başkanı Vargeloğlu, “Çorum'da yapılacak olan her yatırıma sonuna kadar destek olacağımızı belirtmek isteriz.” dedi.

Vargeloğlu, konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

“Çorum eski devlet hastanesinin 2021 yılı sonunda açılacağı yönünde haberi almış bulunmaktayız. Çorum’da yapılacak olan her yatırıma sonuna kadar destek olacağımızı buradan tekrar ilan ediyoruz. Ancak Çorum vekillerinin ‘iki oda bir salon yapmıyoruz 50 trilyonluk yatırım yapıyoruz’ ifadelerini üzülerek karşılıyor ve şunu soruyoruz; Eski devlet hastanesini kimler kapattı? Çorum’umuzun yıllardır işleyen, çalışan, içinde hastası, doktoru, hemşiresi, hasta bakıcısı, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi olan, röntgen cihazı, tomografi cihazı, MR cihazı, onlarca laboratuarı olan Ankara’ya Samsun'a hasta sevk etmeyen hastaneyi neden kapattığınızı sormak isteriz.

Eğer ehil olmayan yöneticilere yetkiyi verirseniz, başka şehirlerden gelen hastaları dahi tedavi eden, hiçbir hastasını sevk etme ihtiyacı duymayan hastaneyi kapatırlar ve çürümeye bırakırlar. Daha sonra aynı hastaneyi tekrar ihtiyaç olduğunda ise tamirat-tadilat parası ödeyerek hastaneyi açarlar. Yeni hastaneye ek olarak eski devlet hastanesinin de işlemesini sağlamış olsa idi şuan eski devlet hastanesinin açılışı için ne 2021 yılının sonuna beklemek gerekecek idi ne de 50 trilyon harcanması gerekecek idi.

İş ehline verilseydi kendi hataları ile çürümeye bıraktıkları hastaneyi yenilemek için 50 trilyona ihtiyaçları olmayacak idi. Daha önce basın açıklaması yaptığımız gibi son 4 yıldır azalan özel idare için bu para harcanabilecekti. Yakın zamanda Ortaköy ilçesine yapılacağı duyurulan 500.000 TL'lik yatırım bedelli tekstil fabrikasından tam 100 adet daha yapılabilecek idi. Ya da her ilçeye 7-8 adet tekstil atölyesi açılabilecektir. Ortaköy ilçesine yapılacak olan tekstil atölyesi için emeği geçen herkese Çorumlu birer vatandaş olarak en içten dileklerimizle teşekkür ediyoruz.

DEVA Partisi olarak bizler hem hastaneyi kapatma kararını verip hem de yeniden açılması için devletin 50 trilyon parasının harcanmasına karşıyız. Bizler bu paranın Özel İdare’ye harcanması, Ortaköy'e 100 tane daha tekstil atölyesi açılması ya da her ilçeye 7-8 adet tekstil atölyesi açılmasını isteriz. Biz Çorumlular ne beton yer ne de asfalt içeriz. Bizler istihdam isteriz. Çorum'da istihdama yönelik yapılacak tüm işleri desteklediğimizi, gerekiyor ise elimizi de tüm gövdemizi de taşın altına koymaya hazır olduğumuzu belirtiriz.”