‘Eski hastane yıkılmasın’

Saadet Partisi İskilip İlçe Başkanı Yavuz Katırcı eski devlet hastanesinin yıkılmamasını ve ilçeye katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesini istedi. Yavuz Katırcı bina için yıkım kararı alındığını ve Salı günü ihalesinin yapılacağını hatırlatarak sosyal medya hesabından, “Malumunuz eski hastanemize yıkım kararı alındı. Salı günü ihalesi var. Konu ile ilgili yetkililerden açıklama bekliyoruz. Böyle bir binada deprem riski yoksa ilçemize katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmelidir” açıklamasında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2020, 19:13