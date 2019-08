Eski hastanede son durum

M.BURAK YALÇIN

AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, eski Devlet Hastanesi ile ilgili son gelişmeyi aktardı.

Habercim19’dan Mustafa Demirer’in sorusu üzerine eski Devlet Hastanesi ile ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, şunları söyledi: “Eski hastanede A-B ve C blok var. Bu konuda iki ayrı alternatif değerlendiriliyor. Birincisi A ve B blok yıkılacak. En son yapılan C blok depreme karşı güçlendirilecek. Diğeri ise A ve B blok traşlanarak iki kata indirilecek ve güçlendirilecek. C blok ile beraber sağlık hizmeti sunulacak. Bu konuda Sağlık Bakan Yardımcısı ile görüştüm.”

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da hastane ile ilgili girişimlerinin devam ettiğini, konuyla ilgili önümüzdeki ay bilgi vereceklerini ifade ederek, "Çorum için olmazsa olmazlardan birisi Devlet Hastanesinin ikinci basamak sağlık kurumu olarak hizmete açılmasıdır" dedi.

Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2019, 15:57