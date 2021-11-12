Eski hükümlü ve engellilere proje fırsatı

İŞKUR, Engelli ve Eski Hükümlü İstihdamına Yönelik Hibe Desteği 2022/1. Dönem Proje Başvuruları e-Devlet üzerinden başladı.

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Levent Tuzcu, Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyonun kararı çerçevesinde engellilerin kendi işini kurmaları yönünde 2022/1. Dönem proje başvurularının e-Devlet üzerinden başladığını açıkladı.

İl Müdürü Levent Tuzcu, kurum olarak istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla çalışmaların devam ettiğini, bu kapsamda bugüne kadar istihdamında güçlük çekilen engelli ve eski hükümlü toplam 48 kişiye kendi işini kurmaları yönünde destek verildiğini belirtti.

Tuzcu, “Başlatılan projeler İŞKUR’un gözetimi ve denetiminde başarılı bir şekilde devam etmekte olup, destek verilen kişilere ek olarak 2022 yılında da engelli ve eski hükümlü vatandaşlara hayallerindeki projelerini gerçekleştirmeleri yönünde fırsat verecek. Aklında bir projesi olup da bu güne kadar maddi yetersizlik nedeniyle gerçekleştirme fırsatı bulamayan engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın hayallerini gerçekleştirmek üzere İŞKUR engelli ve eski hükümlü hibe desteklerine başvurmalarını bekliyoruz. Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımız başvurularını kurum internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) "duyurular" bölümünde yayınlanan 2022/1 "Başvuru Rehberi" doğrultusunda 3 Aralık 2021 tarihine kadar e-Devlet üzerinden yapabilir.

Eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde ise eski hükümlünün projesini Adalet Bakanlığının ilgili birimleri (denetimli serbestlik müdürlükleri, koruma kurulları gibi) aracılığı ile Proje Başvuru Rehberinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve yine ilgili birimler aracılığı ile İl Müdürlüğüne iletmesi gereklidir. Eski hükümlünün doğrudan kendisinin yapacağı başvurular dikkate alınmayacak ve proje sahibine iade edilecektir.

Proje kapsamında en fazla 65.000 TL kaynak tahsis edilecek olup, kaynak tahsis edilerek başlatılan projeler üç yıl boyunca İl Müdürlüğünce takibi yapılarak üç yılın sonunda alınan demirbaşlar proje sahibine hibe edilecek. Kurumumuz internet adresinde yayınlanmış "Başvuru Rehberi ve Başvuru Kılavuzu Formuna" göre e-Devlet üzerinden kurumumuza sunulan projeler, kamu ve sosyal tarafların temsilcilerinden oluşan Komisyonca uygun görülmesi halinde desteklenebilecek.

Başvuru şartları ve başvuru için gerekli olan belgeler kurumun internet sitesinden öğrenilebilir. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2021, 18:28