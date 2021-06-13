Eski mesai arkadaşımızın mutlu günü

M.BURAK YALÇIN

Eski mesai arkadaşımız, Altındağ Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü personeli Yasin Berker, Esra Döngel ile hayatını birleştirdi.

Kadriye-Suhip Berker çiftçinin oğlu Yasin Berker, Feride-Nuri Döngel çiftçinin kızı Esra Döngel ile evlendi.

Önceki akşam Anitta Otel'de gerçekleşen düğün törenine Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan, Berker ve Döngel aileleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Hakimiyet, Yasin-Esra çiftini kutlar, ömür boyu mutluluklar diler.

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2021, 19:43