Eski muhtar babasını kaybetti

RECEP MEBET
Çepni Mahallesi eski Muhtarı Mevlüt Gezer’in babası, Kıbrıs Gazisi Emekli Astsubay Ali Gezer (85) vefat etti.
Emine Gezer’in eşi, Aysun, Füsun, Ayşe, Mevlüt ve Faik Gezer’in babası, Galip Zafer Yurdakul’un eniştesi Ali Gezer, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.
Merhumun cenazesi bugün ikindi namazını müteakiben Ulu Mezarlık’ta kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.
HAKİMİYET, Ali Gezer’e Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.