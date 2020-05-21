Eski oda başkanına plaket

Çorum Eczacı Odası yönetimi, önceki dönem Eczacı Odası başkanlığını yürüten Ecz. Sönmez Çalışkan’a plaket verdi.

Çalışkan’ı eczanesinde ziyaret eden Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. E. Şefkat Güler’e, Genel Sekreter Ecz. Olcay Çorumlu, Sayman Ecz. Arif Sami Bozdoğan, Yönetim Kurulu üyeleri Ecz. Bilge Demir Uysal ve Ecz. Doğuhan Koçak ile birlikte Bilimsel Eczacılığın 181. yıldönümünde mesleğinde 50. yıl plaketini alan Ecz. H. Gülay Tokatlıoğlu da eşlik etti.

YENİ AÇILAN ECZANELERE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Yeni açılan Bahabey Kalkan ve Ihlamur eczanelerine koronavirüs nedeniyle ziyarette bulunamayan Çorum Eczacı Odası Başkan ve yönetimi, Ecz. Oktay Kalkan ve Ecz. Merve Baş’ı tekrar ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. (Haber Merkezi)