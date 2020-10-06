Eski polislere FETÖ operasyonu

Samsun merkezli Ankara, İzmir, Ordu, Çorum, Bitlis, Trabzon ve Amasya illerinde eski polislere yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından KHK ile meslekten ihraç edilen ve farklı rütbelerde olan eski emniyet mensubu şahıslara yönelik Samsun merkezli Ankara, İzmir, Ordu, Çorum, Bitlis, Trabzon ve Amasya illerinde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. 22 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda toplam 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

(İHA)