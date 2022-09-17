Eski stadyum yıkılıyor

M.BURAK YALÇIN

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, eski stadyumun yıkımının Pazartesi günü başlayacağını açıkladı.

Bugün Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleşen Gülabibey Mahallesi Hasanpaşa Sokaklar Revizyon İmar Planı Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, eski stadyumun yıkımına Pazartesi günü başlayacaklarını söyledi.

Yerine Millet Bahçesi yapacaklarını hatırlatan Başkan Aşgın, " 6 tane sosyal tesisimiz var. En güzel hizmeti milletimize sunmaya çalışıyoruz. Öyle birşey yapacağız ki; bunların tacı olacak Allah’ın izniyle. 2-3 gün içerisinde yıkacağız. 56 dönümlük yeşil alan ortaya çıkacak. Biz yapmak için yıkarız, onlar yıkmak için çalışırlar ama biz yıktığımız herşeyin en güzelini yapmak için yıkarız. Seneye Nisan, Mayıs gibi çaylarımızı orada yudumlayacağız." dedi.

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2022, 14:50