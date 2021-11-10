Eski Ülkü Ocakları Başkanı virüse yenik düştü

FATİH BATTAR
Önceki dönemlerde Amasya Suluova Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanlığı yapan Çorumlu hemşehrimiz Kamil Okur, hayatını kaybetti.
Bir süredir koronavirüs tedavisi gören Okur, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Merhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Amasya Memi Dede Mezarlığına defin edilecek.
HAKİMİYET, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2021, 12:03