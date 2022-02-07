Eski yılın Ahisi vefat etti

M.BURAK YALÇIN
Çorum’da 2018 yılında Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından “Yılın Ahisi” seçilen tornacı esnafından Salim Yıldırım hayatını kaybetti.
Önceki dönem CHP İl Başkanı Gürsel Yıldırım ile Yıldırımlar Tavuk Çiftliği Sahibi Mehmet Yıldırım’ın babası, sanayi esnafından tornacı Salim Yıldırım yaşamını yitirdi.
Merhumun cenazesi bugün Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek törenin ardından Sarimbey Köyü'nde toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.