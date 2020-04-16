Eskisaray esnafı sokak aydınlatması istiyor

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Yeniyol Mahallesi Eskisaray Sokak esnafı, sokak aydınlatması istiyor.

Sokak girişinde aydınlatma lambası olmadığı için akşam saatlerinde bölgeden gelip geçen vatandaşların zorluk yaşadığını anlatan esnaf, yetkililerden çözüm bekliyor.

Turgut Özal İş Merkezi yanındaki sokağın işlek bir konumda olmasına rağmen havanın kararmasıyla birlikte aydınlatma imkanından mahrum kaldığına işaret eden esnaf, “Konuyu daha evvel defalarca ilgililere iletmemize ve söz almamıza rağmen problem bir türlü çözülmedi” diye konuştular.

Eskisaray Sokak’ın aydınlatılması için bir an önce harekete geçilmesini bekleyen esnaf, yaya ve araç trafiği ile güvenlik açısından büyük önem taşıyan sorunun bir an önce çözülmesini umuyor.