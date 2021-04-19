Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 43 sözleşmeli personel alacak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 43 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddesine göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere ilanda  belirtilen  unvanlarda  2020  yılı  KPSS  (B)  grubu  puan sıralamaları  esas  alınmak  suretiyle  yazılı  ve  sözlü  sınav  yapılmaksızın  sözleşmeli  personel alımı yapacak.

Personel alımında aranan özel/genel şartlarla birlikte başvuru süresi, yeri ve tarihiyle ilgili bilgiler için tıklayınız

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