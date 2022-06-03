Eskişehir Teknik Üniversitesi 21 öğretim üyesi alacak

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 21 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Eskişehir Teknik Üniversitesi 21 öğretim üyesi alacak

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 21 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Profesör,  Doçent  ve  Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 24., 26. maddeleri, 657 sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu'nun  48.  maddesindeki  genel  şartları  ve  "Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği”nin  ilgili  maddeleri  ile  "Eskişehir  Teknik  Üniversitesi Öğretim  Üyeliği  Kadrolarına  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönergesi"  uyarınca  Profesör,  Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor Öğretim Üyesi alınacağı belirtildi.

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