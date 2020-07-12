Esmahall’den Amasya’ya şube

RECEP MEBET

Esmahall Kafe ve Restoran, ikinci şubesini Amasya’da hizmete sundu.

Yeni şubelerini tanıtan işletme sahibi Meftun Koldaş, “Esmahall’in zengin menüsünü ve kaliteli hizmet anlayışını Amasya halkı ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Esmahall Amasya’nın 24 Temmuz 2020 tarihinde Cuma namazını müteakiben açılacağını duyuran Meftun Koldaş, açılış nedeniyle şehit ailelerine yemek ikram edeceklerini kaydetti.

Izgara ve pide çeşitlerinin yanı sıra döner ve iskender gibi lezzetleri de yeni şubelerindeki menülerine eklediklerini belirten Koldaş, “Amasya halkını ve tüm Çorumlu hemşehrilerimizi Esmahall şubelerine bekliyoruz” diye konuştu.

Koldaş, tüm müşterilerini Hacılar Meydanı Mahallesi Necip Fazıl Caddesi (Irmak Boyu, Migros Jet yanı) numara 33’teki yeni şubelerine davet etti.

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2020, 17:40