Esme Yüksel vefat etti

Mesai arkadaşımız Selahattin Yüksel'in annesi Esme Yüksel hayatını kaybetti.

Esme Yüksel vefat etti

M.BURAK YALÇIN

Mesai arkadaşımız Selahattin Yüksel'in annesi Esme Yüksel(80) hayatını kaybetti.

Selahattin, Mustafa ve Alaattin Yüksel'in anneleri Esme Yüksel, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi'nde vefat etti.

Merhumenin cenazesi 8 Eylül Perşembe günü öğle namazına müteakiben Hacımusa Köyü'nde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2022, 14:45
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