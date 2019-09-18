Esnaf Ahilik Sofrası’nda buluştu

FATİH BATTAR
18-20 Eylül Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında yılın ahisi seçilen Demirci ustası Ethem Kıdıkoğlu, Küçük Sanayi Sitesi’ndeki işyerinde kahvaltı verdi.
Kahvaltı programına Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, eski İstanbul Milletvekili hemşehrimiz Feyzullah Kıyıklık, eski Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, ÇESOB’a bağlı odaların başkanları ve esnaflar katıldı.
Kahvaltıda Vali Mustafa Çiftçi yılın ahisi seçilen Ethem Kıdıkoğlu’nu tebrik ederek, plaket takdim etti.
Kahvaltı hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.