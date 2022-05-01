Esnaf arefe duasında buluştu

M.BURAK YALÇIN
Ramazan Bayramı dolayısıyla Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB)'ne bağlı meslek odalarınca düzenlenen geleneksel arefe duası programı bugün gerçekleşti.
Arefe duasına Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ÇESOB Başkanı Recep Gür, ÇESOB'a bağlı bazı odaların başkanları, İl Ticaret Müdürü Fikret Yıldırım ve esnaf katıldı.
Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan arefe duası İl Müftüsü Muharrem Biçer'in yaptığı duanın ardından sona erdi.Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2022, 18:47