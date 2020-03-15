Esnaf da tedbirlerini alıyor

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Çorum’daki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen korona virüs tedbirlerine, esnaf ve sanatkârlar da katıldı.

Şehir merkezinde hizmet veren bazı işyerleri, korona virüse karşı dezenfeksiyon ve hijyen çalışmalarına hız verdi. Eşref Hoca Caddesi’nde hizmet veren Nasip Ekmek Fırını da, müşterilerine daha iyi hizmet vermek amacıyla imalat ve satış bölümlerini virüse karşı dezenfekte etti.

Konuyla ilgili bilgi veren işletme sahibi Murat Akdemir, tüketici sağlığı ve hijyene büyük önem verdiklerini vurguladı.

“Vatandaşlarımızın güvenilir gıda tüketimi için bizler de üzerimize düşeni yapıyoruz” diyen Akdemir, dezenfeksiyon çalışmalarının düzenli olarak devam edeceğini sözlerine ekledi.