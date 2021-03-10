Çorum Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği, pandemi döneminde esnafa sağladığı destekten dolayı Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti.

ÇESOB Başkanı Recep Gür Çorum Belediyesi’nin Türkiye’de ilklere imza atarak hayata geçirdiği desteklerle, zor günlerde esnafın yanında olduğunu söyledi.

“Esnaf dostu bir belediye başkanımız var” diyen Recep Gür, Başkan Aşgın’a teşekkür etti. 1 yıldır devam eden pandemi sürecinin en çok etkilediği kesimlerden birisi de esnaf ve sanatkarlar oldu.

Çorum Esnaf Odaları Birliği Başkanı Recep Gür ve oda başkanları Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret ederek, özellikle pandemi sürecinde esnafa verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, “Türkiye’nin birçok ilinde yapılmayan ilkler Çorum’da yapıldı. Esnaf dostu ve esnafın içinden gelen bir belediye başkanımız var” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da açıklamasında, ‘esnaf dostu’ ifadesinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi. Geçmişte esnaflık yapan bir kişi olarak esnafın yaşadığı sorunları çok iyi bildiğini ifade eden Başkan Aşgın, “Esnafın yanında olmaya ve esnaf dostu olmaya devam edeceğiz” dedi.

Çorum Belediyesi’nin esnafa destek anlamında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Aşgın, “Nerede bir dert varsa bu dert bizim dersimizdir, diye düşündük. Esnafımız da imkanlarımız ölçüsünde neler yapabileceğimizin telaşı içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.