RECEP MEBET - HARUN SERDAR AKKAYA

Çorum Sanayi Sitesi’ndeki sokak hayvanları için seferber olan hayırsever bir esnaf her gün sahipsiz köpekleri besliyor.

Kendi imkanları ile temin ettiği gıda maddeleriyle sokak köpeklerinin karnını doyuran Halil Arslan, sergilediği esnaf duyarlılığı ile takdir topluyor.

Mobilya ustası olarak geçimini sağlayan Arslan, kış aylarında zor koşullarda yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarına sahip çıkılması gerektiğini hatırlatarak tüm Çorum halkını bu hususta duyarlı olmaya davet ediyor.

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020, 18:21