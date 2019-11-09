Esnaf, kandil duasında buluştu

Çorum’da Dikiciler ve Kunduracılar Odası tarafından Ahilik kültürünün bir parçası olan ‘kandil duası’ geleneği devam ediyor.

Her kandilde olduğu geçtiğimiz Cuma akşamı idrak ettiğimiz Mevlid Kandilinde de bir araya gelen arasta esnafı, birlik ve beraberlik, helal, bereketli ve bol kazanç için dua etti.

Kandil duasına ÇESOB Başkanı Recep Gür başta olmak üzere Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Müdürü Yaşar Kirişçi, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Nesimi Özkubat, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Halil Gürbüzer, Oda Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayıda arasta esnafı katıldı.



Yapılan duanın ardından konuşan ÇESOB Başkanı Recep Gür, “Bugün her kandilde olduğu gibi yine bir araya gelmenin, birlik ve beraberlik için dua etmenin hazzını hep birlikte yaşıyoruz. Allah her gün kazasız, belasız bol ve bereketli kazançlar nasip etsin. Allah tekrarına kavuştursun” dedi.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2019, 15:17