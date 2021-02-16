Esnaf kardan adam yerine kardan mezar yaptı

FATİH BATTAR

Çorum’da çiçekçilik yapan bir esnaf, pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnafın durumuna dikkat çekmek için kardan adam yerine kardan mezar yaparak, mezarın başına ‘Esnaf öldü’ diye yazdı.

Yoldan geçen vatandaşlar kardan mezarı görünce şaşkınlık geçirdi. Bazı vatandaşlar şaka için mezar başında esnaf için dua ederken, mezarı yapan çiçekçi esnafı Çağdaş Can da mezar başında poz vermeyi ihmal etmedi.

Esnafın pandemi nedeniyle zor günler geçirdiğini ve bu yüzden esnafın durumuna dikkat çekmek için kardan adam yerine kardan mezar yaptıklarını anlatan esnaf Çağdaş Can; “Esnafımız gerçekten zor durumda. Biz de esnaf arkadaşlarımızla bir araya gelerek esnafın durumuna dikkat çekmek için böyle bir şey hazırladık.” dedi

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021, 14:48