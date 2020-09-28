Esnaf Koronavirüsten hayatını kaybetti

Çorum’da koronavirüs salgını nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti.

Sungurlu İlçesi’nde esnaflık yapan Adnan Gündoğan, yakalandığı koronavirüs salgınından kurtulamadı. İlçenin sevilen simalarından biri olan Adnan Gündoğan, Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Merhumun cenazesi bugün saat 11.00’de Ulu camide kılınacak cenaze namazının ardından Sarıtepe mezarlığında toprağa verilecek.

HAKİMİYET, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020, 13:40