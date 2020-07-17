‘Esnaf pandemi sürecinde istediği desteği alamadı’

M.BURAK YALÇIN

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Gözel, Ticaret Politikaları İzleme Kurul Başkanı Mustafa Mente, İl Başkanı Gökhan Külcü, Merkez İlçe Başkanı Levent Batman ve İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Külcü ve partililerden oluşan heyet ÇESOB Başkanı Recep Gür’ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşma yapan Gelecek Partisi Ticaret Politikaları İzleme Kurul Başkanı Mustafa Mente, Türkiye’nin 2018 yılından itibaren derin bir krizle boğuştuğunu belirterek, bu süreçte yeni bir sisteme geçildiğini, bu sisteminde krizi daha da derinleştirdiğini söyledi.

Korona virüsünde ortaya çıkmasıyla birlikte ekonomideki fotoğrafın daha da kötüye gittiğini ifade eden Mustafa Mente, “Bu krizde en çok esnaf zarar gördü. Esnaf bu dönemde istediği desteği alamadı. Türkiye’de 2001’den sonra uygulanan program esnafları bir zenginlik alanı olarak görmedi. Esnafların, mikro işletmelerin desteklenmesi gerekiyor. Vergi politikalarıyla esnafın desteklenmesi gerekiyor. Dijital pazarlamaya desteği artıracağız” dedi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür de Gelecek Partili heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2020, 21:09