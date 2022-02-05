‘Esnaf perakende yasası bir an önce çıkmalı’

Gelecek Partisi Genel Merkez Etik Kurul Üyesi Rumi Bekiroğlu, 2021 yılında Esnaf ve Sicil Gazetesi verilerine göre, 101 bin 750 esnafın iflas ettiğini belirterek, Esnaf Perakende Yasasının bir an önce çıkarılması gerektiğini söyledi.

Türkiye’de derinleşen ekonomik kriz ve döviz kurunun yükselmesiyle biriken borçlar, ödenemeyen krediler nedeniyle binlerce esnafın iflas ettiğini ifade eden Rumi Bekiroğlu, dolar kurunun 18.40’ı gördüğü Aralık ayında ise 13-14 bin esnafın iş yerini kapattığını vurguladı.

3 milyondan fazla esnaf ve sanatkâr bulunduğunu aktaran Bekiroğlu, “Zincir marketler; satın alma büyüklükleri, finansal güçleri ve yapıları nedeni ile tedarik zincirinde tek yönlü baskı kurarak üreticileri; satış yaptıklarında da rekabet nedeni ile küçük esnaf ve sanatkârı zorlamakta ve zarara uğratmaktadır. Bu nedenle esnaf ve sanatkârımızın korunmasına ve geliştirilmesine yönelik tedbirlerin alınması amacıyla bir yasa çıkarılması zorunluluk haline gelmiştir” dedi.

Bekiroğlu, zincir marketlerin, her ürünü satması ve haftanın her günü açık kalmasının, küçük esnafı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığına da dikkat çekerek, Perakende Yasası’nda yapılacak düzenleme ile zincir market açılışlarına kural getirilmesini isteyen esnafın, böylece mahalle esnafının yeniden canlanacağını kaydetti.

Yüzlerce farklı ürünün bir iş yerinde satılmasının ticari ahlâka aykırı olduğunu, küçük esnafın artık ticari hayatta, haksızlıklara karşı ayakta duracak hali kalmadığını vurgulayan Bekiroğlu, “Zincir marketlerde tütün mamulleri, alkollü içki, mobilya, elektronik ve beyaz eşya, kırtasiye ürünleri, züccaciye, hırdavat, oyuncak, konfeksiyon, hediyelik eşya gibi 70'ten fazla meslek kolu üzerinde haksız rekabet oluşan ürünler bulunmaktadır.

Anayasanın 173. maddesinde yer alan Devlet esnaf ve sanatkarları koruyucu ve destekleyici tedbirler alır hükmü gereği yüzlerce esnafın işini yapan zincir marketlerin açılış, kapanış saatleri ve sattıkları ürünlere sınırlama getirilmelidir. Bu kuralları düzenleyen ve 3 milyonu aşkın esnafımızın beklediği Perakende Yasası, Meclis’ten bir an önce çıkmalıdır” ifadelerini kullandı.