Esnaf tepkili

RECEP MEBET

Çorum esnafı, şehir dışından gelerek ‘ucuzluk pazarı’ mantığıyla açılan geçici işletmelerden dertli.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikayetlerini dile getiren bazı işyeri sahipleri, “Kaynağı belli olmayan yer yer defolu ürünlerin satışa sunulduğu, ruhsatsız işletmelere karşı gerekli yaptırımlar uygulanmalı” diye konuştular.

“Pandemi sürecinde yaptıkları açılışları şova dönüştüren bu tür işletmeler, tedbirleri dikkate almayarak halk sağlığını da hiçe sayıyor” diyen esnaf, “Vur-kaç taktiği ile piyasayı aldatıp halkı mağdur edenlere göz yumulmamalı” ifadelerini kullandılar.

“Yeri yurdu belli, vergisini ödeyen, garanti koşullarını yerine getirerek sattığı ürünün arkasında duran dürüst Çorum esnafı varken bu tür sahtekarlıklara kanmayın” diyen esnaf, yetkililere seslenerek söz konusu kaçak işletmelere karşı gerekli cezai işlemlerin uygulanmasını talep ettiler.